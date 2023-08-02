Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «НЕ ПРУСТ» призналась, что отказалась от мечты стать олимпийской чемпионкой.

«Мечта, от которой я отказалась — олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И, типа, это окей. Не скажу, что это делает меня какой-то несчастной», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Спортсменка официально не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Фигуристка последние два сезона участвовала в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а затем Федор Федотов.