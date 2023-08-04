Загитова объяснила любовь фанатов

«Откуда такое внимание и любовь ко мне со стороны фанатов? Надо у них спросить. Я живу своей жизнью, никакие маски не надеваю и остаюсь искренней», — предположила спортсменка.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.