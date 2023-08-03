Алиса Овсянкина: меня вынудили покинуть группу Дениса Самохина

«Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился.



Не хочу возвращаться к этому этапу карьеры, к счастью, для меня он завершился. Что было в планах у тренерского штаба — мне неизвестно, но в начале сезона я осталась без партнера, льда и соревнований. Тем не менее, с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил», – приводит слова Овсянкиной «МатчТВ».