Фигуристка Загитова объяснила свою популярность

Фигуристка Загитова призналась, что искренность помогла ей стать популярной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что искренность помогает ей завоевывать многочисленных фанатов. Ее слова передает РИА Новости.
«Откуда такое внимание и любовь ко мне со стороны фанатов? Надо у них спросить. Я живу своей жизнью, никакие маски не надеваю и остаюсь искренней. Может быть, поэтому», — сказала Загитова.
Сейчас Загитова является активным пользователем соцсетей, где у нее более миллиона подписчиков.
Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.
Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.
Два сезона Загитова отработала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».