Фигуристка Загитова объяснила свою популярность

«Откуда такое внимание и любовь ко мне со стороны фанатов? Надо у них спросить. Я живу своей жизнью, никакие маски не надеваю и остаюсь искренней. Может быть, поэтому», — сказала Загитова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.