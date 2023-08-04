Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке

— Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России, — сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.