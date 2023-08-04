Фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке, так как там родился родственник спортсменки
По информации «Матч ТВ», российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана в ускоренном порядке, так как один из родственников спортсменки родился в этой стране.
В пятницу РИА Новости Спорт сообщили, что серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Самоделкина собирается сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан.
— Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России, — сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
Фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке, так как там родился родственник спортсменки
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