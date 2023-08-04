Уткин: слова Загитовой показывают, что она на самом деле ребенок

«Слово «безызбежно» у неё показывает лишь то, что она на самом деле является ребёнком. Новые слова обычно придумывают дети.



А вот почему она не взрослеет, к чему это приведёт, это вообще важно — поскольку последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими…



Вот всё это ужасно интересно. Но это не моё дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», — написал Уткин.