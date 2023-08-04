Уткин: слова Загитовой показывают, что она на самом деле ребенок

Журналист и блогер Василий Уткин, комментируя в своём телеграм-канале высказывание российской фигуристки Алины Загитовой о хоккее, заявил, что «она на самом деле ребёнок».
«Слово «безызбежно» у неё показывает лишь то, что она на самом деле является ребёнком. Новые слова обычно придумывают дети.
А вот почему она не взрослеет, к чему это приведёт, это вообще важно — поскольку последствия могут быть как анекдотическими, так и драматическими…
Вот всё это ужасно интересно. Но это не моё дело; понимаю это со всей возможной безызбежностью», — написал Уткин.
Ранее Загитовой задали вопрос, насколько пристально она следит за событиями хоккея. «Ну конечно. Это безызбе… кхм… Безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер», — ответила фигуристка.
Алина Загитова летом 2019 года объявила о приостановке карьеры фигуристки. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призёром тех Игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира (2019), а также победительницей финала Гран-при (2017).