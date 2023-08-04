Тарасову разозлили вопросы о переходе Самоделкиной в сборную Казахстана

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить спортивное гражданство. От вас только. Никак бы не отнеслась к ее возможному уходу.



Мне какое дело?! Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить такой талант? Нет, я ее талантом не считаю.



Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать! Потому!» — заявила Тарасова.