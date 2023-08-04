Тарасову разозлили вопросы о переходе Самоделкиной в сборную Казахстана

Тренер Тарасова заявила, что не считает фигуристку Самоделкину талантом
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со «Спорт-Экспрессом» заявила, что не придает значения потенциальному переходу Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить спортивное гражданство. От вас только. Никак бы не отнеслась к ее возможному уходу.
Мне какое дело?! Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить такой талант? Нет, я ее талантом не считаю.
Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать! Потому!» — заявила Тарасова.
16-летняя Самоделкина является вице-чемпионкой России среди юниоров в сезоне-2021/22.
В том сезоне она заняла четвертое место на взрослом чемпионате страны. В ее арсенале технических элементов имеются тройной аксель, а также четверные прыжки.