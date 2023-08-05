Появились подробности смены гражданства российской фигуристкой

В Союзе конькобежцев Казахстана рассказали о смене гражданства российской фигуристкой Софьей Самоделкиной. Подробности приводит РИА Новости.

В Казахстане заявили, что 16-летняя спортсменка отказалась от гражданства России. По их словам, кто-то из ближайших прямых родственников фигуристки был рожден на территории Казахстана, поэтому она смогла получить паспорт в упрощенном формате.

«Будем следовать установленному порядку, не надо ничего форсировать», — подчеркнули в федерации.

О желании Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно ранее 4 августа. Уточнялось, что фигуристка уже получила паспорт страны и сможет представлять новую сборную с мая 2024 года.