Тарасова оценила смену гражданства фигуристкой Самоделкиной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможную смену гражданства фигуристкой Софьей Самоделкиной. По ее мнению, фигурное катание РФ ничего не потеряет от этого, передает Sport24.

Тарасова отметила, что у фигуристок в настоящее время «тяжелое положение» и «каждый сам распоряжается своей судьбой».

«Смена гражданства Самоделникой никакую потерю для русского фигурного катания не несет. У нас есть много способных, талантливых девушек», — добавила тренер.