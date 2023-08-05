Самоделкина продолжит тренироваться в России в случае смены спортивного гражданства

Стало известно, где продолжит профессиональную карьеру российская фигуристка Софья Самоделкина, если будет утвержден ее переход в национальную сборную Казахстана.

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По информации агентства РИА Новости, 16-летняя спортсменка продолжит тренироваться в школе ЦСКА под руководством Светланы Соколовской при любом развитии событий.

4 августа появилась информация, что Самоделкина в ускоренном порядке получила гражданство Казахстана и будет выступать за новую страну.

При этом Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не одобрила переход спортсменки под юрисдикцию другой национальной федерации.

16-летняя Самоделкина является вице-чемпионкой России среди юниоров в сезоне-2021/22. В том сезоне она заняла четвертое место на взрослом чемпионате страны.