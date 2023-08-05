Экс-фигуристка Гербольдт отказалась от идеи поехать работать в Африку

Мастер спорта международного класса и тренер Катарина Гербольдт в беседе с Legalbet заявила, что не поедет обучать фигурному катанию африканских детей в случае поступления ей подобного предложения.

По ее словам, если бы такое предложение поступило ей 10 лет назад, то ответ мог бы быть другим.

«Сейчас наверное нет, не поехала бы. У меня в России своя работа: школа, группа, семья.

Идея хорошая, фигурное катание нужно развивать везде. Соревноваться нашим спортсменам со всеми, потому что между собой, наверное, другая мотивация.

Общение и развитие иностранных фигуристов пойдет на пользу», — заявила Гербольдт.

Идет о развитие ледовых видов спорта на африканском континенте первым высказал 27 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг в рамках сессии «Спорт — мост дружбы России и Африки».