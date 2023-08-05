Источник: Дарья Усачёва может завершить карьеру

Призер юниорского финала Гран-при, чемпионата мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Дарья Усачёва покинула группу Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Расставание 17-летней фигуристки с тренерским штабом Тутберидзе произошло ещё несколько дней назад, однако нового наставника Усачёва не ищет. Фигуристка близка к тому, чтобы завершить карьеру, однако окончательное решение ещё не принято.

От комментариев на эту тему Усачёва отказалась.