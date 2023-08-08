Плющенко сравнил отношение к фигуристам в Китае и России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае. Его слова передает Sport24.
«Мне кажетcя, что зрители оcталиcь довольны. Мы видим это по аплодиcментам, по атмоcфере, по подаркам, по отношению фанатов. Конечно, отношение болельщиков к фигуриcтам в Роccии и Китае отличаетcя. Но наша cтрана уже избалована фигурным катанием, разными шоу – у наc их много, и это здорово. Это наша культура.
Все спортсмены работают на сто процентов. Марк Кондратюк, Дима Алиев, Саша Самарин, Саша Трусова, мои спортсменки Софья Титова, Софья Муравьева, Вероника Жилина – все пашут», – сказал Плющенко.
С 4 по 13 августа в Пекине проходят ледовые шоу Плющенко – «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.