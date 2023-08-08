Министр спорта Казахстана оценил возможное выступление Самоделкиной за страну

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов оценил возможное выступление фигуристки Софьи Самоделкиной в составе сборной страны на международных соревнованиях. Об этом сообщает «Казинформ».

По его словам, спортсменка получила гражданство Казахстана, но на данный момент ее нет в составе сборной страны.

«Конечно, она имеет право участвовать в соревнованиях, начать заниматься. Там есть своя процедура отбора, но сейчас такой вопрос на повестке не стоит», — заявил Оралов.

О желании 16-летней Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно 4 августа. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что вопрос о переходе спортсменки будет рассмотрен не ранее декабря.