Роман Костомаров: «Пришли стопы, на которых я могу бегать. Пусть не так, как раньше, но все же бегать»
Роман Костомаров получил протезы стоп, на которых сможет бегать.
Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.
«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать.
Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают.
Как изменились радости жизни…» – написал Костомаров в телеграм-канале.
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