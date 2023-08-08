«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать.



Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают.



Как изменились радости жизни…» – написал Костомаров в телеграм-канале.