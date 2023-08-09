Цибинова рассказала о дружбе в фигурном катании

Ксения Цибинова заявила, что дружбы в фигурном катании не бывает.

© РИА Новости

– Какие-то знакомства, дружбу ты забрала с собой из спорта?

– Да, есть фигуристы, с которыми я поддерживаю связь, общаюсь. Понятное дело, что из школы у меня никого нет. Но и из фигурного катания у меня не так много друзей. После завершения карьеры остались единицы.

– Вечная дискуссия: существует ли дружба в фигурном катании. Какое у тебя мнение?

– Когда ты маленький, может быть, дружба и есть. Но когда ты подрастаешь, чувствуешь, как обостряется конкуренция, поэтому дружбы не бывает, – сказала фигуристка.

Также Цибинова рассказала, чем занимается после завершения карьеры.

– Как ты искала себя после завершения карьеры? Как осваивалась в новой жизни?

– Я пошла учиться в колледж на тренера, сейчас я на третьем курсе. Здесь я нашла новых друзей. Потом планирую пойти в институт, тоже в спортивный.

Плюс сейчас появилась возможность кататься в шоу, и это тоже огромный плюс, потому что можно кататься в свое удовольствие. Мне это очень нравится, я кайфую от того, что делаю. Приятно дарить зрителям эмоции и получать от них отдачу.

– Стала ли ты счастливее, завершив карьеру?