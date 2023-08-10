Фигуристка Медведева назвала направление, в котором хотела бы развиваться

«Мне как фигуристке повезло. Соревноваться я перестала, но при этом у меня есть куча активностей – например, ледовые шоу, мастер-классы.



Мне нравится стоять перед камерой и работать на камеру. В основном, имеется в виду что-то дикторское. То есть я не имею в виду актерское какое-то мастерство, потому что для меня это не то что чуждо.



Но для меня это поле непаханое. Но это, наверное, тот вид деятельности, который хотелось бы развивать», — сказала Медведедва.