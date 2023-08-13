Загитова рассказала о проблемах со здоровьем

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова во время открытой тренировки призналась, что испытывает проблемы с ногой, передает РИА Новости.

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Во время одного из упражнений Загитова сказала, что не может стоять на левой ноге. На ее голеностоп был надет бандаж.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.