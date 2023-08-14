Стали известны подробности дела об избиении конькобежки из-за дорогих коньков

«12 августа 2023 года, около 11:00, между Епифановой Ю.И. и Кардаковым А.Н., который являлся личным тренером Юлии в период ее обучения в УОР №1 с, произошел конфликт. Поводом для этого послужила проблема с возвратом спортсменкой подотчетного спортивного инвентаря.



В результате конфликтной ситуации, Кардаков А.Н. был вынужден обратиться за скорой медицинской помощью, также, по данному факту, 12 августа 2023 года начато разбирательство ОП «Центральный» УМВД России по г. Челябинску.



РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» выражает сожаление о произошедшем и считает не допустимым решения вопросов между спортсменами и тренерами подобным образом.



Нами будет проведена работа для разрешения и урегулирования конфликтной ситуации, а также приложены усилия по недопущению возникновения конфликтов в будущем», — заявили в пресс-службе организации.