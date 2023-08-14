Щербакова ответила, будет ли выступать в новом сезоне

– Да, но у меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет. Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет, – рассказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Лю Чен.