Щербакова ответила, будет ли выступать в новом сезоне

Щербакова о том, будет ли выступать в новом сезоне: «Я все еще не знаю. Это самый трудный вопрос»
Анна Щербакова призналась, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.
Прошлый сезон Щербакова пропускала.
– В этом году ты уже будешь соревноваться или пока отдыхаешь?
– Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос.
– Ты все еще молодая.
– Да, но у меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет. Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет, – рассказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Лю Чен.
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Щербакова о том, будет ли выступать в новом сезоне: «Я все еще не знаю. Это самый трудный вопрос»
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