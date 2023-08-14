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Щербакова о том, будет ли выступать в новом сезоне: «Я все еще не знаю. Это самый трудный вопрос»

Анна Щербакова призналась, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.

Щербакова ответила, будет ли выступать в новом сезоне
© Sports.ru

Прошлый сезон Щербакова пропускала.

– В этом году ты уже будешь соревноваться или пока отдыхаешь?

– Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос.

– Ты все еще молодая.

– Да, но у меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет. Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет, – рассказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Лю Чен.