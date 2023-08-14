Кондратюк выиграл у Плющенко спор на 10 тысяч долларов

Фигурист Марк Кондратюк заработал $10 тысяч в результате спора с Евгением Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ранее в своих социальных сетях предложил Марку Кондратюку исполнить 10 тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд. За выполнение данного элемента Евгений пообещал фигуристу $10 тыс.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону 10 тысяч долларов. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует», — написал Плющенко в своих социальных сетях.

После шоу в Китае Кондратюк исполнил 10 тройных акселей и выполнил условия спора с Плющенко. Видео с исполнением прыжков появилось в социальной сети тренера спортсмена Светланы Соколовской.

Кондратюк является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022). В этом же году он завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине (Эстония). В минувшем сезоне фигурист стал первым на этапе Гран-при России в Сочи.