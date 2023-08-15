Фигурист Энберт рассказал, кого ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне

— У Анны была болезнь, но сейчас она вернулась к тренировкам. Надеюсь, никаких осложнений у нее не будет и она продолжит подготовку, и мы увидим Анну если не на открытых прокатах, то на каких то ближайших этапах Гран при.



Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу Валиеву, а Александру Трусову, и других спортсменов, но сложно представить, что они решат. Спорт — это действительно сложная штука: травмы, болезни, мотивация…» — приводит слова Энберта «Газета.Ru».