Фигурист Энберт рассказал, кого ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне

Энберт ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне Щербакову, Трусову и Валиеву
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 по фигурному катанию Александр Энберт заявил, что ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.
— У Анны была болезнь, но сейчас она вернулась к тренировкам. Надеюсь, никаких осложнений у нее не будет и она продолжит подготовку, и мы увидим Анну если не на открытых прокатах, то на каких то ближайших этапах Гран при.
Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу Валиеву, а Александру Трусову, и других спортсменов, но сложно представить, что они решат. Спорт — это действительно сложная штука: травмы, болезни, мотивация…» — приводит слова Энберта «Газета.Ru».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.