Фигурист Кочкерс рассказал, как жители Латвии отреагируют, встретив на улице Валиеву и Трусову

«Фигурное катание было вообще не популярно в Латвии. Даже никто не знал, что это такое. Но последние два года после бронзы чемпионата Европы Дениса Васильева стало все намного популярнее. Теперь есть отдельные виды льдов, массовое катание для фигуристов. До этого такого никогда не было. И больше людей начало заниматься. Если, условно говоря, Камила Валиева или Александра Трусова появятся на улице, то их, конечно, узнают», — сказал Кочкерс.