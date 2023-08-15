Фигурист Кочкерс рассказал, как жители Латвии отреагируют, встретив на улице Валиеву и Трусову
Выступающий за Литву фигурист Даниэль Кочкерс рассказал о развитии фигурного катания в Латвии. Его слова передает Sport24.
«Фигурное катание было вообще не популярно в Латвии. Даже никто не знал, что это такое. Но последние два года после бронзы чемпионата Европы Дениса Васильева стало все намного популярнее. Теперь есть отдельные виды льдов, массовое катание для фигуристов. До этого такого никогда не было. И больше людей начало заниматься. Если, условно говоря, Камила Валиева или Александра Трусова появятся на улице, то их, конечно, узнают», — сказал Кочкерс.
Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. В личном первенстве она стала четвертой. Александра Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.