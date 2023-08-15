Литовский фигурист высказал недовольство отстранением России

Латвийский фигурист Даниэль Кочкерс, выступающий за Литву, признался, что без российских фигуристов на международных стартах соревноваться скучно. Его слова приводит Sport24.
«Абсолютно нет конкуренции. Мне, конечно, пока что не стремиться до первых мест, я не ставлю себе такую цель, потому что осознаю реальную свою ситуацию. Но если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься», — заявил спортсмен.
17-летний фигурист тренировался в Санкт-Петербурге, в группе тренера Евгения Рукавицына у Галины Кашиной, когда ему было 12-13 лет.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Российские фигуристы пропустили чемпионат мира — 2022 и весь международный сезон-2022/23.