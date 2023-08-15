Литовский фигурист высказал недовольство отстранением России

«Абсолютно нет конкуренции. Мне, конечно, пока что не стремиться до первых мест, я не ставлю себе такую цель, потому что осознаю реальную свою ситуацию. Но если смотреть на результаты позапрошлого и прошлого сезона, то это две разные вещи. Мне кажется, так просто неинтересно заниматься», — заявил спортсмен.