Дизайнер рассказала, сколько стоит костюм для фигурного катания в России

«Дешевле, чем в некоторых странах. Меньше 1000 долларов. У нас много мастеров, так что каждый может найти себе костюм по карману. Но для чемпионов наряды, наверное, стоят в пределах этой суммы», — сказала Галина Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.