Фигурист Морозов хочет поставить программу под песню группы «Король и шут»

Фигурист Морозов выразил желание поставить программу под песню группы «Король и шут»
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию Владимир Морозов в беседе с «Газетой.Ru» заявил о желании выступить под песню группы «Король и шут» «Кукла колдуна».
«Если кататься под песни группы «Король и шут», то я выступил бы под «Куклу колдуна». Там рассказывается очень интересная история. Только надо будет выбрать другую аранжировку или кавер, чтобы это лучше звучало на льду», — сказал Морозов.
Ранее в интервью Postnews.ru фигурист заявил, что ему очень понравился сериал «Король и шут», а также признался, что песни «Кукла Колдуна» и «Прыгну со скалы» являются его любимыми из репертуара группы.
Этим летом Морозов в паре с Евгенией Тарасовой планирует выступить в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое пройдет в Сочи на катке «Айсберг». Дуэт приступил к постановке новых программ для этого шоу.