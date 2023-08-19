Туктамышева ответила, планирует ли включать в прокаты четверные прыжки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которой в декабре 2023 года исполнится 27 лет, призналась, что в новом сезоне не планирует в свою произвольную программу включать прыжки в четыре оборота. Слова спортсменки приводит РИА Новости.

«Тройной аксель, конечно, периодически прыгаю, отрабатываю. Что касается четверного тулупа, на данный момент работаю над стабильностью и не планирую вставлять четверные в программу», — заявила Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.