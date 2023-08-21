Фигурист Кутовой: единственный турнир, который я посмотрел, — чемпионат мира

«Честно скажу, не следил. Единственный турнир, который я посмотрел, – чемпионат мира. Мне очень понравилось, как выступили Джун Хван Ча и Сёма Уно. В основном я смотрел наши национальные турниры. Уверен, что они не менее интересные, чем зарубежные», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.