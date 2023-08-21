Сабина Загитова, сестра олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, в «Шоу Воли» заявила о том, что после Игр 2018 года в Пхенчхане у ее родственницы развилась «звездная» болезнь.

По ее словам, титулованная спортсменка попросила обращаться к ней более уважительно.

«Был ли момент, когда Алина зазвездилась? Наверное, да. После Олимпиады было. Приехала и такая:» Называй меня теперь на «Вы», — заявила Сабина Загитова.

Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.