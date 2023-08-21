Фигурист Кутовой ответил на вопрос о мотивации в отсутствие международных стартов

«Я выступал на международных турнирах всего лишь один раз, поэтому мне не так обидно, как тем, кто уже много лет на таком уровне соревнований. Я рад, что в своей карьере мне удалось съездить на подобный турнир. Впечатлений осталось много. Насчет мотивации скажу вот что: я катаюсь не ради того, чтобы выступать где-то, а, в первую очередь, потому что мне это нравится и я наслаждаюсь процессом. И пока мне это приносит удовольствие, я буду этим заниматься», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.