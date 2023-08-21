Фигурист Игорь Еременко объяснил, почему решил возобновить карьеру

«К перспективе чисто тренерской работы я всегда относился с некоторым скептицизмом. Это, в моём понимании, не столько профессия, сколько призвание. То есть между понятиями «хороший спортсмен» и «хороший тренер» знак равенства не стоит. Да, мне было интересно работать с ребятами, что-то придумывать, ставить, но в долгосрочной перспективе я никогда не хотел полностью уходить в тренерскую профессию.



И тут мне поступил звонок с предложением попробовать встать в пару с Аннабель. Я растерялся. Попросил неделю, чтобы всё обдумать. Понимал, что вернуться в спортивную жизнь будет очень и очень непросто. Я понял, что, если хотя бы не попробую воспользоваться возможностью запрыгнуть в последний вагон, потом буду очень сильно жалеть. Как бы то ни было, это бесценный опыт, который всегда будет в плюс», — приводит слова Ерёменко RT.