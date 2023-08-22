Губерниев рассказал, какой мужчина подойдет Загитовой

«Всегда чувствовалось, что её большего всего и сильнее всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, на стиле, на сексе. Но, обо мне мечтать не приходится, потому что мое сердце занято другой, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».