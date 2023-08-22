Губерниев рассказал, какой мужчина подойдет Загитовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обрисовал типаж мужчины, который подошёл бы олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Ранее она заявила, что ей не важна внешность избранника.
«Всегда чувствовалось, что её большего всего и сильнее всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, на стиле, на сексе. Но, обо мне мечтать не приходится, потому что мое сердце занято другой, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Также Загитовой призналась, что в данный момент находится в свободном плавании. Также она рассказала, что не любит говорить на свиданиях о фигурном катании.
Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года. На её счету золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхёнчхане.