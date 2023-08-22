Сестра Загитовой рассказала о просьбе фигуристки называть ее на "Вы" после Игр

Сама олимпийская чемпионка сразу после слов сестры заявила, что это была простая шутка. Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.