Сестра Загитовой рассказала о просьбе фигуристки называть ее на "Вы" после Игр
Сабина Загитова, сестра олимпийской чемпионки - 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, в шоу Павла Воли на ТНТ ответила, были ли у ее сестры моменты звездной болезни.
"Наверное. После Олимпиады было. Приехала и такая: "Называй меня теперь на "Вы", - рассказала Сабина.
Сама олимпийская чемпионка сразу после слов сестры заявила, что это была простая шутка. Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.
В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу. Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу "Ледниковый период". В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.