$94.14+0.74102.57+1.09

"Бизнес Online": Загитова предложила главе Татарстана открыть школу в честь себя

Казанское издание «Бизнес Online» опубликовало подробности создания центра фигурного катания в республике Татарстан имени олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

Стало известен инициатор создания школы по фигурному катанию имени Загитовой
© Соцсети

По информации источника, с предложением создать школу по фигурному катанию имени Алины Загитовой к главе Татарстана Рустаму Минниханову обратилась сама спортсменка в рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне.

Эта идея нашла отклик у руководства республики, после чего Загитова вместе со своей матерью были приглашены в министерство спорта Татарстана, где прошло обсуждение формата работы учреждения.

В январе 2024 года школы Алины Загитовой начнет функционировать на базе текущей инфраструктуры, а во второй половине 2024 года начнется строительство отдельного дворца, куда впоследствии переедет школа.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости