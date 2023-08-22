Стало известен инициатор создания школы по фигурному катанию имени Загитовой

"Бизнес Online": Загитова предложила главе Татарстана открыть школу в честь себя
Казанское издание «Бизнес Online» опубликовало подробности создания центра фигурного катания в республике Татарстан имени олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.
По информации источника, с предложением создать школу по фигурному катанию имени Алины Загитовой к главе Татарстана Рустаму Минниханову обратилась сама спортсменка в рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне.
Эта идея нашла отклик у руководства республики, после чего Загитова вместе со своей матерью были приглашены в министерство спорта Татарстана, где прошло обсуждение формата работы учреждения.
В январе 2024 года школы Алины Загитовой начнет функционировать на базе текущей инфраструктуры, а во второй половине 2024 года начнется строительство отдельного дворца, куда впоследствии переедет школа.