Фигуристка Загитова проехала на красный, пока снимала видео для соцсетей
Фигуристка Алина Загитова проехала на запрещающий сигнал светофора, пока снимала видео для соцсетей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию сняла видео за рулем, передвигаясь на черном внедорожнике Mercedes-Benz, и опубликовала запись в соцсетях. Пользователи заметили, что в тот момент, когда автомобиль Загитовой проезжает через «зебру», для пешеходов горит зеленый сигнал светофора.
Позже Shot опубликовал видео с камеры наблюдения, выяснив, что Загитова действительно проехала на красный свет. Фигуристка получила водительские права в 2020 году, когда ей исполнилось 18 лет.
Штраф за проезд на красный сигнал светофора составляет до 5 тыс. рублей. В случае остановки инспектором ГИБДД водителю может грозить лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.