Костомаров впервые после ампутации вышел на лед

Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, впервые после тяжелой болезни и ампутации стоп вышел на лед. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Костомаров вышел на лед в Сочи, во время гала-шоу «Письма любви» олимпийского чемпиона Ильи Авербуха.

На кадрах ролика, опубликованного агентством, Роман появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Фигурист признался в любви своей жене, обнял ее и они вместе покинули лед. По окончанию номера зал взорвался аплодисментами.

Напомним, что фигурист 10 января 2023 года был госпитализирован в одну из московских клиник.