Тарасова высказалась о возвращении Костомарова на лед
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала вышедшего на лед во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Романа Костомарова уникальным человеком. Ее слова передает РИА Новости.
«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед. Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» — сказала Тарасова.
В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.