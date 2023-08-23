Тарасова заявила, что Костомаров заставил ее плакать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала характер Романа Костомарова олимпийским и уникальным. Ее слова передает «Матч ТВ».
«У Романа уникальный, олимпийский характер. Я очень счастлива была увидеть его снова на льду. Он всех нас, и меня в том числе, заставил плакать, это были слезы радости за человека, который сумел победить такой тяжелый недуг», — сказала Тарасова.
22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.
В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.