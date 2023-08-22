Тарасова прокомментировала выход Костомарова на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров является уникальным человеком, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в интернете появились кадры, на которых Костомаров вышел на лед в спортивной обуви во время выступления Оксаны Домниной. Он обратился к жене со словами любви. После окончания номера Роман обнял супругу и вместе с ней покинул площадку.

Тарасова пояснила, что есть шансы на его выход на каток не только в обуви, но и на коньках.

«[Костомаров] уникальный человек. Мы счастливы за него», - отметила тренер.

По словам Тарасовой, фанаты фигуриста молились за его здоровье, жена и врачи проявили невероятное упорство.