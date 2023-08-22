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Тарасова прокомментировала выход Костомарова на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров является уникальным человеком, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет РИА «Новости».

Тарасова прокомментировала выход Костомарова на лед
© РИА Новости

Ранее в интернете появились кадры, на которых Костомаров вышел на лед в спортивной обуви во время выступления Оксаны Домниной. Он обратился к жене со словами любви. После окончания номера Роман обнял супругу и вместе с ней покинул площадку.

Тарасова пояснила, что есть шансы на его выход на каток не только в обуви, но и на коньках.

«[Костомаров] уникальный человек. Мы счастливы за него», - отметила тренер.

По словам Тарасовой, фанаты фигуриста молились за его здоровье, жена и врачи проявили невероятное упорство.

Костомаров впервые после ампутации вышел на лед

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года. В столичной «Коммунарке» он провел 175 дней. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, сделали несколько сложных операций. Все пять месяцев Домнина постоянно посещала супруга.

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