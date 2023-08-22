Костомаров обратился с речью к зрителям на ледовом шоу Авербуха

Роман Костомаров, олимпийский чемпион по фигурному катанию, во вторник, 22 августа, впервые после тяжелой болезни вышел на лед и выступил с речью благодарности фанатам. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что во время выступления Оксаны Домниной на ледовом шоу Ильи Авербуха на льду появился Роман Костомаров. Он вышел на каток в спортивной обуви и подошел к супруге, которая заканчивала выступление.

Трибуны встретили его овациями. Растроганный спортсмен обратился к зрителям со словами благодарности.

Костомаров отметил, что чувствовал, как за него переживают фанаты, а также коллеги по шоу. Он заметил, что очень благодарен поклонникам за добрые пожелания в его адрес.

«Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное», - сказал фигурист.

Ранее появление Костомарова на ледовом шоу прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.