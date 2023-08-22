Авербух рассказал о том, как Костомаров согласился на участие в «Письма любви»
Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о том, как олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров согласился принять участие в ледовом шоу «Письма любви».
По словам Авербуха, спортсмен сразу согласился принять участие в шоу.
«Работали над этим изначально. Осторожно ему предложил, он сразу согласился. Не раз приезжал к нему домой, думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках, а финал родился от истории писем», – рассказал хореограф.
Он также добавил, что идея участия Костомарова родилась ещё год назад, когда спортсмен попал под наблюдение врачей.
«Мне хотелось, чтобы вся программа была для Ромы. Сейчас это очень важно. Постарался сделать театральную программу, больше для взрослых. Много драматических номеров, где надо не только аплодировать и умиляться. Мне кажется, зрители это почувствовали, несмотря на отдых», – заявил Авербух.
Ранее Роман Костомаров впервые после ампутации стоп принял участие в ледовом шоу – он появился в завершении номера с участием его жены на шоу «Письма любви».