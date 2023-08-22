Авербух рассказал о том, как Костомаров согласился на участие в «Письма любви»

«Мне хотелось, чтобы вся программа была для Ромы. Сейчас это очень важно. Постарался сделать театральную программу, больше для взрослых. Много драматических номеров, где надо не только аплодировать и умиляться. Мне кажется, зрители это почувствовали, несмотря на отдых», – заявил Авербух.