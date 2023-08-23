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Щербакова о поездке в Китай: чувствовала себя как рок-звезда на гастролях

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась эмоциями от своей поездки в Китай. Ее слова передает РИА Новости.

Фигуристка Щербакова сравнила себя с рок-звездой
© Пресс-служба Первого канала

«Сказать, что я была в восторге, — ничего не сказать. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях. Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день. А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала», — сказала Щербакова.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова выиграла золото чемпионата мира в этом виде программ, а также в командном чемпионате мира. Также на счету фигуристки три титула чемпионки России (2019, 2020, 2021 годов).

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала.

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