Фигуристка Щербакова сравнила себя с рок-звездой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась эмоциями от своей поездки в Китай. Ее слова передает РИА Новости.
«Сказать, что я была в восторге, — ничего не сказать. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях. Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день. А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала», — сказала Щербакова.
Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.
В 2021 году Щербакова выиграла золото чемпионата мира в этом виде программ, а также в командном чемпионате мира. Также на счету фигуристки три титула чемпионки России (2019, 2020, 2021 годов).
Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала.