Фигуристка Щербакова сравнила себя с рок-звездой

«Сказать, что я была в восторге, — ничего не сказать. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях. Даже не очень осознавала реальность происходящего. Настолько меня все поразило с первых же секунд, начиная со встречи в аэропорту, куда приехало невероятное количество болельщиков. И так проходил абсолютно каждый день. А после выступления на лед бросили какое-то невероятное количество игрушек, я впервые такое испытала», — сказала Щербакова.