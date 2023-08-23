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Худайбердиева заявила, что Жулин матом донёс до меня смысл работы

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, рассказала о разговоре с тренером Александром Жулиным.

Худайбердиева заявила, что Жулин матом донес до нее смысл работы
© Betassist

«Главная вещь, которую я усвоила от Жулина за эти месяца работы? Он сказал: «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Делай свою работы с такими ощущениями».

Утро у меня начинается с «Лизонька, привет!» и улыбки до ушей. С парнями (Жулин) поздоровается, обнимается со всеми», — цитирует Худайбердиеву «РИА Новости Спорт».

Чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева перешли в команду Александра Жулина в апреле 2023 года.

Дуэт Базина и Худайбердиевой дебютировал в сентябре 2020 года. На первом этапе Кубка России в Сызрани они заняли первое место. Пара является чемпионами России 2023 года и бронзовыми призёрами чемпионата России 2022 года.

Ранее дуэт тренировался в группе Дениса Самохина.