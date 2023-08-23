Худайбердиева заявила, что Жулин матом донес до нее смысл работы

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, рассказала о разговоре с тренером Александром Жулиным.
«Главная вещь, которую я усвоила от Жулина за эти месяца работы? Он сказал: «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Делай свою работы с такими ощущениями».
Утро у меня начинается с «Лизонька, привет!» и улыбки до ушей. С парнями (Жулин) поздоровается, обнимается со всеми», — цитирует Худайбердиеву «РИА Новости Спорт».
Чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева перешли в команду Александра Жулина в апреле 2023 года.
Дуэт Базина и Худайбердиевой дебютировал в сентябре 2020 года. На первом этапе Кубка России в Сызрани они заняли первое место. Пара является чемпионами России 2023 года и бронзовыми призёрами чемпионата России 2022 года.
Ранее дуэт тренировался в группе Дениса Самохина.