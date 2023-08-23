Худайбердиева заявила, что Жулин матом донес до нее смысл работы

«Главная вещь, которую я усвоила от Жулина за эти месяца работы? Он сказал: «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Делай свою работы с такими ощущениями».



Утро у меня начинается с «Лизонька, привет!» и улыбки до ушей. С парнями (Жулин) поздоровается, обнимается со всеми», — цитирует Худайбердиеву «РИА Новости Спорт».