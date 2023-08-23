Роднина призвала ОКР и министерство спорта РФ помочь Костомарову найти новый путь в жизни

«Мне кажется, Костомаров уже готов к полноценной жизни. У Романа виден очень хороший настрой, физически он восстанавливается, а психологически уже давно восстановился. Сейчас самое время задуматься о том, чем он дальше будет заниматься. ФФККР, ОКР и минспорта должны помочь ему в реабилитации и нахождении себе нового пути и новых интересов в жизни.



Вернуться полноценно в ледовые шоу? Встречный вопрос: «А надо ли ему это?» — приводит слова Роднино «Матч ТВ».