Роднина призвала ОКР и министерство спорта РФ помочь Костомарову найти новый путь в жизни

Роднина: ОКР и министерство спорта РФ должны помочь Костомарову найти новый путь в жизни
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта России должны помочь Роману Костомарову в реабилитации и поиске нового пути в жизни.
«Мне кажется, Костомаров уже готов к полноценной жизни. У Романа виден очень хороший настрой, физически он восстанавливается, а психологически уже давно восстановился. Сейчас самое время задуматься о том, чем он дальше будет заниматься. ФФККР, ОКР и минспорта должны помочь ему в реабилитации и нахождении себе нового пути и новых интересов в жизни.
Вернуться полноценно в ледовые шоу? Встречный вопрос: «А надо ли ему это?» — приводит слова Роднино «Матч ТВ».
Роман Костомаров в январе попал в больницу с запущенной двусторонней пневмонией, после чего перенёс несколько ампутаций. В начале июля фигуриста выписали из больницы, а с тех пор в соцсетях он выкладывает видеозаписи с процессом восстановления.
Накануне, 22 августа, Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лёд перед публикой. Это произошло во время ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви», проходившего в Олимпийском парке Сочи.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой является олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине (Италия) в танцах на льду. Также их дуэт дважды побеждал на чемпионатах мира, и трижды — на чемпионатах Европы.