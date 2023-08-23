Валиеву впервые в 2023 году проверили на допинг

Российское антидопинговое агентств (РУСАДА) впервые в 2023 году проверило фигуристку Камилу Валиеву на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.