Российская фигуристка заявила, что ей необходим миллион рублей в месяц
Фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что для жизни ей необходимо тратить один миллион рублей ежемесячно. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По её словам, эта та сумма, при которой она чувствует себя комфортно.
«Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее», – заявила она.
Нугуманова также добавила, что планирует в будущем пойти работать на телевидение.
«С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение – кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой», – добавила спортсменка.
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