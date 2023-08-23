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Российская фигуристка заявила, что ей необходим миллион рублей в месяц

Фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что для жизни ей необходимо тратить один миллион рублей ежемесячно. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российская фигуристка заявила, что ей необходим миллион рублей в месяц
© РИА Новости

По её словам, эта та сумма, при которой она чувствует себя комфортно.

«Чтобы не отказывать себе ни в чем, покупать все, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее», – заявила она.

Нугуманова также добавила, что планирует в будущем пойти работать на телевидение.

«С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение – кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой», – добавила спортсменка.

Ранее фигуристка Худайбердиева рассказала, что выиграла чемпионат России с отравлением.

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