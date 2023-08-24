Губерниев восхитился силой духа Костомарова

Губерниев не сомневается, что Костомаров выйдет на лед в коньках
Комментатор Дмитрий Губерниев восхитился поддержкой фигуриста Романа Костомарова, который вышел на лед в шоу Ильи Авербуха после продолжительного отсутствия. Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Роман Костомаров выйдет на лед и в коньках. Я в этом не сомневаюсь. Он с несгибаемой волей, с потрясающей силой духа, с невероятным жизнелюбием. Я вообще ничему не удивляюсь. Он мужественный парень. Он еще и паралимпиаду выиграет. Мы говорим про наших паралимпийцев, это люди с безграничными возможностями. У Ромы эти возможности абсолютно безграничны. Поддержка семьи невероятная. Я восхищаюсь всей семьей", - сказал Губерниев.
22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи вместе со своей женой Оксаной. В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе.
Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.