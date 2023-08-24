Губерниев восхитился силой духа Костомарова

"Роман Костомаров выйдет на лед и в коньках. Я в этом не сомневаюсь. Он с несгибаемой волей, с потрясающей силой духа, с невероятным жизнелюбием. Я вообще ничему не удивляюсь. Он мужественный парень. Он еще и паралимпиаду выиграет. Мы говорим про наших паралимпийцев, это люди с безграничными возможностями. У Ромы эти возможности абсолютно безграничны. Поддержка семьи невероятная. Я восхищаюсь всей семьей", - сказал Губерниев.