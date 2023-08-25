Фигуристка Усачева назвала Тутберидзе самым строгим тренером в своей карьере

— Естественно, Этери Георгиевна [Тутберидзе]. Она ответственный, строгий тренер, по дисциплине, по всему. Даниил Маркович, Сергей Викторович, когда нужно, они тоже будут такими же, как Этери Георгиевна. Сами по себе, по характерам, Сергей Викторович просто доброй души человек. Люблю его как человека, как тренера. Даниил Маркович более молодой, он больше с нами на волне, вне тренировок где то с ним тоже мы могли абсолютно что то обсудить не спортивное, — приводит слова Усачевой Sport24.