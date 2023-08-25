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CAS отреагировал на обращение США по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал обращение сборной США по делу Камилы Валиевой.

CAS отреагировал на обращение США по делу Камилы Валиевой
© Betassist

Ранее американская олимпийская команда попросила CAS предоставить место для своего представителя на слушаниях по допинг-скандалу российской фигуристки.

«Письмо от сборной США по фигурному катанию зарегистрировано офисом CAS. Ответ будет отправлен в установленном порядке», – заявили в CAS.

Напомним, во время чемпионата России в декабре 2021 года Камила сдала положительную пробу на запрещённый препарат триметазидин. Скандал разразился во время Олимпиады в Пекине, когда в феврале 2022 года эту допинг-пробу вскрыли. Несмотря на прошедшее время, слушания по делу продолжаются, ближайшее назначено на конец сентября.

Добавим, что на Играх Валиева помогла национальной команде завоевать золото, но из-за допинг-скандала награждение так и не состоялось.