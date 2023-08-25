CAS отреагировал на обращение США по делу Камилы Валиевой
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал обращение сборной США по делу Камилы Валиевой.
Ранее американская олимпийская команда попросила CAS предоставить место для своего представителя на слушаниях по допинг-скандалу российской фигуристки.
«Письмо от сборной США по фигурному катанию зарегистрировано офисом CAS. Ответ будет отправлен в установленном порядке», – заявили в CAS.
Напомним, во время чемпионата России в декабре 2021 года Камила сдала положительную пробу на запрещённый препарат триметазидин. Скандал разразился во время Олимпиады в Пекине, когда в феврале 2022 года эту допинг-пробу вскрыли. Несмотря на прошедшее время, слушания по делу продолжаются, ближайшее назначено на конец сентября.
Добавим, что на Играх Валиева помогла национальной команде завоевать золото, но из-за допинг-скандала награждение так и не состоялось.