CAS отреагировал на обращение США по делу Камилы Валиевой

«Письмо от сборной США по фигурному катанию зарегистрировано офисом CAS. Ответ будет отправлен в установленном порядке», – заявили в CAS.

Напомним, во время чемпионата России в декабре 2021 года Камила сдала положительную пробу на запрещённый препарат триметазидин. Скандал разразился во время Олимпиады в Пекине, когда в феврале 2022 года эту допинг-пробу вскрыли. Несмотря на прошедшее время, слушания по делу продолжаются, ближайшее назначено на конец сентября.