Дарья Усачева будет работать в школе Аделины Сотниковой

Фигуристка Дарья Усачева будет работать в школе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой с детьми 2014-2017 годов рождения.

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Информация об этом появилась в соцсетях школы Сотниковой. Ранее 17-летняя Усачева участвовала в сборах ассоциации фигуристов I.S.A. в Москве в качестве помощницы тренера.